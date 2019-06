Salva due giovani dalle acque di MONDRAGONE. Ecco chi è l’eroe 21enne

MONDRAGONE (Maria Assunta Cavallo) – Si chiama Mohamed Youssef Lait ed il prossimo 7 luglio compirà 21 anni. Parliamo del ragazzo di origine marocchina che il 23 giugno scorso, insieme ad altri due bagnanti, ha tratto in salvo due giovani italiani che hanno rischiato di annegare al largo della costa mondragonese. Mohamed si trovava sul lido Patrizia (lungomare nord), quando si e’ accorto che due giovani italiani erano in balia della corrente e non riuscivano più a raggiungere la riva. Non ci ha pensato due volte a tuffarsi in mare, rischiando la propria vita per salvarne altre due. E’ stato un salvataggio complicato al punto che Mohamed ha necessitato dell’intervento del 118. Trasportato alla clinica Pineta Grande di Castel Volturno, gli è stata refertata una lussazione alla spalla. Questo giovane eroe è residente a Mondragone da circa 3 anni ed è perfettamente integrato nella comunità. Un gesto che andrebbe sicuramente riconosciuto dall’intera cittadinanza mondragonese e da quanti fomentano quotidianamente odio razziale nei confronti delle diverse etnie presenti sul territorio rivierasco.

Spesso i pregiudizi e le catene mentali alzano barriere che potrebbero sicuramente essere evitate.