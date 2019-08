SALVINI A CASTEL VOLTURNO. Fratelli d’Italia applaude ma Cangiano chiede al ministro: “Appoggia la legge speciale per la zona proposta dalla Meloni”

CASERTA (c.s.) – “Abbiamo avuto notizia che il Ministro dell’Interno Matteo Salvini il 15 Agosto sarà a Castelvolturno per presiedere il Comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico.” Così il Coordinatore Regionale di FdI, Gimmi Cangiano. “Questa notizia ci riempie di aspettative e di soddisfazione. Non è un mistero, infatti, che giochiamo su Castelvolturno una sfida importantissima per riportare uno stato di legalità e vivibilità in una delle località balneari più belle e con più potenziale dell’intera Regione Campania.

Ne è dimostrazione l’attenzione che Giorgia Meloni ha sempre riservato a questa città , una attenzione che è stata riconosciuta e premiata dai Castellani lo scorso 9 Giugno, con la proclamazione di un Sindaco di FDI e di una maggioranza consiliare in cui ben compare anche la Lega. Siamo fiduciosi che la presenza del Ministro Salvini possa essere una chiara presa di posizione rispetto a quanto Giorgia Meloni chiede ormai da mesi. Avere qui il Ministro degli Interni – continua Cangiano – e non semplicemente il leader della Lega sarà per Castelvolturno l’occasione di chiedere che il Governo, già a Settembre, metta in atto le procedure per inviare l’esercito.

Come già approvato dal Parlamento su richiesta di Fratelli d’Italia. Ed in attesa che vada a compimento l’iter burocratico per l’attuazione della Proposta di Legge, chiediamo che già nei prossimi giorni il Governo ed il Ministro diano un segnale forte di quanto attenzionato sia sul fenomeno della mafia nigeriana e sia sulla criminalità che incide su Castelvolturno. Infatti è prossimo alla discussione in Senato il DDL Sicurezza, in relazione al quale la nostra senatrice, Giovanna Petrenga, ha presentato un emendamento che va il questa direzione.

Ci auguriamo – conclude l’esponente di FDI- che il Ministro Salvini possa far precedere il suo arrivo da una azione concreta che possa dare un segnale di speranza a Castelvolturno”.