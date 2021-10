SAN FELICE A CANCELLO. L’ associazione “Fuori Onda” tinteggia a proprie spese le pareti della villa comunale

SAN FELICE A CANCELLO – (f.g.) Nel pomeriggio di ieri i ragazzi della neo-associazione “Fuori Onda”, nata nell’estate 2020 dall’idea di alcuni giovani talanicensi ed impegnata nel sociale per propagare la legalità, hanno tinteggiato, a proprie spese, le pareti dei muri perimetrali della Villa Comunale “San Pio” sita nella frazione Talanico. Già in passato la compagine presieduta da Fiore Bernardo si è distinta per aver migliorato gli spazi comuni del territorio, organizzando convegni sui temi più caldi di attualità, abbellendo la villa comunale con decorazioni natalizie e dipingendo un murales sulla pace. Questi giovani hanno dato ancora una volta prova dello spiccato senso civico che li anima: piuttosto che ignorare i problemi del proprio territorio, i membri dell’associazione hanno preferito rimboccarsi le maniche per risollevare l’immagine della frazione. Il gruppo è entusiasta dei risultati ottenuti, nonostante che la pandemia abbia impedito la realizzazione di alcuni eventi. Il loro motto, infatti, è “con un po’ di forza di volontà e tanta voglia di fare si possono colorare anche gli angoli più cupi”.