SAN LEUCIO. In pensione il custode del Belvedere. Il comune sceglie il sostituto (che prenderà anche la casa)

L’alloggio di servizio è ubicato all’interno del Complesso Monumentale del Belvedere

CASERTA – Lo scorso mercoledì 14 dicembre, il dipendente il comune di Caserta Alessandro Scialla, assegnato al complesso monumentale del Belvedere di San Leucio in qualità di custode, ha riconsegnato l’alloggio di servizio che gli era stato assegnato per questo lavoro nel luglio 2019.

Non che sia stato cacciato per qualche motivo in particolare, infatti, Scialla ha chiuso il suo percorso lavorativo al comune di Caserta, in considerazione dell’ormai prossima pensione.

L’amministrazione del comune del capoluogo ha dovuto quindi trovare un sostituto, in considerazione del fatto che per la custodia di alcuni edifici, scuole e complessi di rilevanza come San Leucio, il servizio è di pertinenza comunale.

Con

la delibera dello scorso 15 dicembre, la giunta comunale guidata dal sindaco Carlo Marino ha deciso che a vedersi assegnata la posizione di custode del Belvedere di San Leucio e quindi anche l’alloggio sarà Pasquale Mazzarella, già in servizio presso il corpo della Polizia Municipale, in forza al gruppo di lavoratori di Palazzo Castropignano che operano a San Leucio.