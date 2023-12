SANGUE ALLA VIGILIA. Dopo il 19enne in carcere, beccati altri 5: “Hanno avuto ruolo nella violenza”

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Il Questore di Caserta ha emesso 5 “daspo urbani” nei confronti di altrettante persone che, a vario titolo, si ritiene abbiano avuto un ruolo nei fatti accaduti la serata della Vigilia di Natale in piazza Adriano di Santa Maria Capua Vetere.

Nell’occasione, un sedicenne di nazionalità albanese è stato aggredito e, a causa delle lesioni riportate, trasportato d’urgenza presso l’ospedale di Caserta, dove è stato sottoposto ad intervento per ridurre le conseguenze delle ferite e dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata. Ricordiamo che, come scritto da CasertaCE pochi minuti fa (CLICCA E LEGGI) , un 19enne è finito in carcere per le percosse al minore.

Le misure di prevenzione adottate, parallelamente alle indagini della Squadra Mobile coordinate dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, che hanno portato al fermo di una persona, fanno divieto, per una durata di 18 mesi e nella fascia oraria serale e notturna, di accesso e di stazionamento nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici e locali di pubblico intrattenimento di Santa Maria Capua Vetere, come bar, pub, ristoranti, pasticcerie e similari. La misura è aggravata dalla prescrizione di comparire presso il Commissariato di P.S. di Santa Maria Capua Vetere,

in determinati orari e giorni.

I provvedimenti, predisposti dalla Divisione Anticrimine della Questura di Caserta, sono stati emessi per prevenire il ripetersi di fatti gravi e di turbativa all’ordine e alla sicurezza pubblica.