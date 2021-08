SANTA MARIA C.V. ALLE ELEZIONI I 105 nomi dei candidati di Antonio Mirra: nasce il listone “Mirra sindaco”, malumori in Area popolare

Sette le liste a sostegno del sindaco uscente che “benedice” la fusione tra “Amiamo” e “Impegno comune”. Ma i candidati “maschi” temono che i tandem uomo-donna possano favorire il gentil sesso. Busico e Mingione bocciano l’ingresso nella lista Area popolare di Stefania Viscardo.

SANTA MARIA CAPUA VETERE (rita sparago) Cinque anni fa “Amiamo” e “Impegno comune” consegnarono ad Antonio Mirra un pacchetto di quasi 4mila voti. Per la tornata amministrativa del 3 e 4 ottobre prossimi le “liste di ferro” del sindaco uscente si fonderanno in un unico elenco di 24 candidati al consiglio comunale di Santa Maria Capua Vetere. Un listone nel quale confluiranno uomini e donne di punta dell’attuale e, in caso di vittoria, della futura amministrazione della città del Foro.

Nel listone, che si chiamerà “Mirra sindaco”, saranno candidati le punte di diamante Luigi Simonelli (nel 2016 fu il primo eletto), Edda De Iasio, Danilo Feola, Pasquale Cipullo, Enrico Di Rienzo, Davide Fumante, Andrea Balletta, Vanna Palombi, Domenico Pigrini solo per citarne alcuni (ma di seguito riportiamo l’elenco completo di tutte le liste a sostegno di Mirra). Una fusione voluta fortemente dal primo cittadino che desta, però, qualche preoccupazione soprattutto tra i “maschietti” candidati, preoccupati che i “tandem” uomo-donna possano favorire il gentil sesso, a loro discapito. Ma qualche malumore sembra esserci anche nel gruppo di Area popolare dove in tanti non hanno digerito l’ingresso in lista di Stefania Viscardo (consigliere comunale in carica vicina a Forza Italia). Tra questi Simmaco Busico, Biagio Mingione, Bernardino Mastroianni e Giuseppe Di Monaco. La candidata potrebbe proprio in queste ore essere estromessa dall’elenco.

Ecco, di seguito le sette liste di Antonio Mirra. Alcune sono già pressoché al completo; altre verranno ultimate prima della scadenza del termine di presentazione, fissata al 4 settembre.

“Mirra sindaco”: Danilo Feola, Edda De Iasio, Pasquale Cipullo, Andrea Balletta, Roberta Masciandaro, Rachele Cantelli, Virginia Limardi, Davide Fumante, Giuseppe Simeone (tutti provenienti dalla lista Amiamo), Carmen Carrillo, Domenico Pigrini, Luigi Simonelli, Enrico Di Rienzo, Virginia Sigari, Vanna Palombi, Francesco Viggiano (tutti in un primo momento candidati con Impegno Comune).

Socialisti riformisti: Maria Pia Sperino, Carlo Russo, Anna Sepolvere, Martino Valiante, Giuseppe Napolitano, Limerino Bustina, Pasquale Zacchia, Giovanni Sorrino, Pasquale Papale, Fiorentino La Greca, Filippo Santoro, Francesca Foniciello, Carlo Amoroso, Domenico Cinotti, Pasquale Feola, Margherita Amodio, Angelina Cuccaro, Aldo Capitelli, Gaetano Di Monaco, Stefania Nardella.

Area popolare: Paolo De Riso, Giuseppe Di Monaco, Gerardo Di Vilio, Fabiana Sirigu, Antonio Motta, Alberto Di Lorenzo, Giovanna Volpe, Virgilio Monaco, Giuseppe Barbato, Bernardino Mastroianni, Gennaro Ienco, Alessandro Maffei, Filomena Natale, Vincenzo Carfagna, Simmaco Busico, Biagio Mingione, Dayana Santonastaso, Antonio Cecere, Stefania Viscardo, Diana Cecere, Ilaria Decembrino, Rosa Cipullo.

Noi Campani: Francesco Petrella, Daniela Basso, Antonio Rauso, Luigi Zazza, Giovanna Crispino, Anna Comunale, Clementina Striano, Marilena Angelini, Ciro Laurenza, Giuseppe De Lucia, Assunta Di Massa.

Leoni d’Italia: Pasquale Merola, Salvatore Munno, Caterina Laudani, Giuseppe Borrozzino, Giuseppe Esposito, Martina Crispino, Salvatore Munno, Luisa Viggiano, Antonino Mazzè, Vincenzo De Felice, Giuseppe Gaudiano, Ancangelo Merola, Mirko Marchione, Franco Piccirillo, Massimo Pasquire.

Moderati per Santa Maria Capua Vetere: Agostino Baldassarre, Anna Maria Ferriero, Gustavo Pugliese, Concetta Carrillo, Raffaele Contestabile, Dino Capitelli, Valentina Amendola, Carmen Sicilia, Pina Napolitano, Michele Merola, Fabio De Lucia.

Partito democratico: Francesco Di Nardo, Daniela Buscetto, Matteo Francese, Filippo Chiariello, Francesco Fiore, Giuseppe Russo, Pasquale Ciarmiello, Fiorella Verona, Assunta De Gennaro, Gianluca Merola.