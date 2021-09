SANTA MARIA CAPUA VETERE ALLE ELEZIONI Stefania Viscardo firma con i “Liberi” di Raffaele Aveta. Già al completo l’Area popolare di Antonio Mirra

Già ventiquattro i candidati al consiglio comunale della lista Area popolare che sostiene il sindaco uscente Antonio Mirra

SANTA MARIA CAPUA VETERE (rita sparago) Lo scorso 23 agosto scrivevamo dei malumori interni al gruppo di Area popolare (che sostiene la ricandidatura a sindaco del primo cittadino uscente Antonio Mirra), dove in tanti si opponevano al possibile ingresso in lista di Stefania Viscardo (consigliere comunale in carica vicina a Forza Italia). Tra i contrari Simmaco Busico, Biagio Mingione (nella foto in basso), Bernardino Mastroianni e Giuseppe Di Monaco che già in quell’afosa giornata di agosto ponevano il veto alla Viscardo. La rottura era nell’aria e a sancirla ci ha pensato proprio la consigliera uscente che nella giornata di ieri, con un triplo salto mortale comprensivo di avvitamento, ha firmato la candidatura a sostegno di Raffaele Aveta, competitor unitamente a Gabriella Santillo in questa tornata elettorale del sindaco uscente Mirra. Per la lista Area popolare, invece, restano in campo i 24 candidati Giuseppe Barbato, Amedeo Blasi, Simmaco Busico, Antonio Cecere, Daiana Cecere, Rosa Cipullo, Michelina Costanzo, Paolo De Riso, Caterina Di Giovanni, Alberto Di Lorenzo, Giuseppe Di Monaco, Gennaro Ienco, Alessandro Maffei, Bernardino Mastroianni, Noemi Meola, Biagio Mingione, Virgilio Monaco, Antonio Motta, Maria Munno, Alessandra Pugliese, Luisana Santonastaso, Fabiana Sirigu, Giovanna Volpe, Claudio Ventriglia.

La Viscardo, dal canto suo, amica del presidente della Provincia Giorgio Magliocca e referente unica di Forza Italia nella città del Foro ha, quindi, deciso di appoggiare Aveta firmando per la lista Liberi per Santa Maria Capua Vetere in cui milita Gianfranco Corvino.