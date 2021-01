Scandalo del parroco, ragazzini adescati via web. C’è un giovane iscritto nel registro degli indagati

VAIRANO/PRESENZANO/SPARANISE (tp) – Si allarga l’indagine sul parroco di Presenzano sospeso da qualche settimana dalla curia Teano Calvi. C’è pure un giovane di Vairano iscritto nel registro degli indagati. Al religioso Gianfranco Roncone, 54 anni originario di Sparanise, i magistrati napoletani, gli contestano pure il concorso (art.110 cp) nella “prostituzione minorile” (art.600 cp, ancora non è stato deciso se per sfruttamento o induzione) per aver agito insieme a questo giovanissimo. Massimo riserbo sul nome di questo ragazzo che sarebbe stato sia ‘vittima’ che ‘carnefice’ in questa vicenda ancora tutta da chiarire.

Reati per la cui gravità, come già abbiamo anticipato, è compente la procura di Napoli in sede distrettuale. Infine, altra novità di questo scandalo che ha sconvolto tutti i parrocchiani di Presenzano che si sono visti sostituire il loro noto parroco proprio nei giorni di Natale, è la seguente: la presunta attività di prostituzione (secondo le indagini dei carabinieri coordinati dalla compagnia di Capua, tenente Francesco Ciardiello) dei ragazzini minorenni (di sesso maschile soprattutto) coinvolti sarebbe stata consumata in diversi comuni della provincia di Caserta attraverso l’utilizzo di incontri fissati telefonicamente e via web.

La difesa del parroco intanto attende di chiarire la posizione del suo assistito soprattutto dopo quello che emergerà dal sequestro del computer e telefonino.