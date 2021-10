Scandalo rifiuti in paese. Carabinieri sequestrano mezzi e identificano dipendenti non regolarizzati

SAN CIPRIANO D’AVERSA (Lidia de Angelis) Scandalo rifiuti in paese, blitz dei carabinieri. Ci arriva una segnalazione molto importante con tanto di foto di quello che sta accadendo in paese in merito alla raccolta dei rifiuti. In particolare il servizio è rallentato pare, per mancanza di pagamento degli stipendi, della mancanza del vestiario idoneo per i dipendenti e mancanza di mezzi idonei e alcuni sprovvisti dell’assicurazione. Ci viene segnalato che ieri c’è stato un blitz dei carabinieri che dopo i controlli effettuati su mezzi e dipendenti, hanno provveduto al sequestro di diversi mezzi e identificato i dipendenti alcuni dei quali non risulterebbero assunti regolarmente in ambito contributivo. Il sindacato ha proceduto a sporgere una denuncia in merito alla situazione dei lavoratori. L’azienda oltre a non pagare i dipendenti cantierizzati dal passaggio di cantiere non ha dato ne vestiario e ne mezzi idonei. Così facendo i dipendenti non hanno potuto fare il servizio non avendo la sicurezza e vestiario. Ma dietro alla querela sindacale di ieri stamattina è scattato un blitz dei carabinieri di San Cipriano d’Aversa sequestrando mezzi non idonei senza assicurazione e in più scaricavano percolato nell’area mercato di San Cipriano d’Aversa. Seguiremo la vicenda e vi terremo informati.