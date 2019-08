Scappati dopo aver rubato lo scooter, aggrediscono gli agenti durante l’arresto

AVERSA (red.cro.) – Sono stati arrestati due giovani di Miano dagli agenti del commissariato di Scampia per il furto di uno scooter Piaggio Beverly a Gricignano di Aversa. Sono ritenuti responsabili di rapina aggravata in concorso, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. I due arrestati, G. C. e M. S., avevano precedentemente compiuto una rapina nell’agro Aversano prima di darsi alla fuga.

Una volante del commissariato di Scampia era riuscita a rintracciarli ed inseguirli grazie al sistema gps installato sullo scooter. Raggiunti nella zona di via Cupa Spinelli i due rapinatori hanno aggredito gli agenti prima di essere bloccati ed ammanettati. Uno dei due arrestati era ristretto agli arresti domiciliari al momento del furto e della rapina. Uno dei agenti è finito all’ospedale San Giovanni Bosco con venti giorni di prognosi.