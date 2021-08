Schiaffeggia la fidanzata in strada a Gaeta. I passanti lanciano l’allarme

CASERTA – All’alba di Ferragosto un giovane di Caserta è stato notato, a Gaeta, da altre persone in strada mentre prendeva a schiaffi la sua fidanzata. I passanti hanno allertato la polizia.

La coppia, trentenni residenti a Caserta, aveva litigato per futili motivi e l’uomo aveva schiaffeggiato la donna al culmine dell’alterco.

In lacrime la giovane ha confermato ai poliziotti di essere spesso vittima di atteggiamenti prevaricatori e violenti da parte di lui ma di non averlo mai denunciato, né di essere intenzionata a farlo per l’ultimo episodio. Nel corso degli accertamenti si è inoltre appurato che già in passato l’uomo, nel corso di una precedente relazione sentimentale, si era reso protagonista di analoghi episodi.

Tuttavia, pur in assenza di querela e dell’intenzione della vittima di adire le vie legali, il Questore di Latina, di propria iniziativa e in ossequio alla vigente normativa, ha provveduto ad irrogare il provvedimento di Ammonimento di urgenza per violenza domestica, successivamente notificato all’interessato tramite la Questura di Caserta.