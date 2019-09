Schianto auto-camion all’ora di pranzo. Una donna ferita è all’ospedale

VAIRANO PATENORA (red.cro.) – E’ presto per capire a chi verrà addebitata la responsabilità dell’incidente ma sta di fatto che il colpo c’è stato, e anche duro. Sulla provinciale di passaggio nel comune di Vairano Patenora, sulla strada per arrivare a Pietravairano, un furgone, proveniente dal Molise e un’auto, guidato da una donna si sono schiantati all’incrocio, non molti minuti fa.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine per effettuare i rilievi del caso e un’ambulanza, lì a soccorrere la donna, immediatamente trasportata presso il più vicino ospedale.