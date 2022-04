CAPUA – Incidente poco prima dell’ora di pranzo in via Santa Maria Capua Vetere, angolo via Parisi a Capua. A scontrarsi un’auto ed una motocicletta. Ad avere la peggio il giovane centauro ma fortunatamente le sue condizioni non sono state giudicate gravi. Sul posto una volante del commissariato di Santa Maria Capua Vetere per i rilievi del caso.