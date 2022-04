Schianto auto-scooter: giovane coppia in ospedale

CESA – Schianto, ieri pomeriggio, tra uno scooter e una vettura. Ad aver la peggio la coppia di giovani che viaggiava in sella alle due ruote. Trasportati entrambi al Pronto soccorso dell’Ospedale Moscati di Aversa sembrerebbe in condizioni preoccupanti ma fortunatamente non in pericolo di vita. Il ragazzo ha riportato una ferita all’addome mentre la giovane una frattura alla gamba, a seguito della caduta sull’asfalto. L’incidente è avvenuto a pochi passi dal Municipio. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso.