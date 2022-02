Schianto frontale tra due camion, ferito camionista casertano 60enne

CASERTA – Dalle prima informazioni ricevute, si tratterebbe di uno scontro frontale tra due mezzi di grosse dimensioni. Un tir, guidato da un casertano sessantenne, e un altro camion hanno avuto una collisione nelle scorse ore sulla Nettunense, all’altezza di Albano, non distante dalla capitale. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche una Fiat 500.

L’uomo originaria di Terra di lavoro è rimasto ferito, ma non in condizioni critiche, è andata peggio, invece, all’altro autista del mezzo pesante, trasportato all’ospedale Tor Vergata di Roma in codice rosso.