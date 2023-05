Schianto frontale tra due vetture: feriti tre giovanissimi. Grave un ragazzo incastrato tra le lamiere

Il terribile incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi.

CELLOLE. Uno schianto terrificante è avvenuto nel pomeriggio, intorno alle 15.30 tra due auto. Un frontale che ha coinvolto tre giovanissimi di 21, 23 e 24 anni, tutti finiti in ospedale. Il più grave è rimasto incastrato tra le lamiere. Soccorso, è stato poi trasferito in codice rosso all’ospedale di Sessa Aurunca. Gli altri due giovani coinvolti nello schianto sono stati trasportati in ambulanza, in codice arancione, il primo a Sessa ed il secondo al Moscati di Aversa.