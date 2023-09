Schianto in autostrada per padre e figlia, trasportati al pronto soccorso

Teatro dell’impatto l’area nei pressi del casello di Caserta Nord

CASAGIOVE – Sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale Moscati di Aversa il padre e la sua figliola rimasti feriti in un tamponamento avvenuto ieri, martedì, in direzione Napoli, lungo la A1 (Napoli-Roma).

All’uscita del casello dell’autostrada di Caserta Nord, quello ricadente nel comune di Casagiove, per cause ancora tutte da chiarire, la vettura della famiglia ha colpito un’altra auto il cui conducente, fortunatamente, non ha riportato danni.

Le due ambulanze giunte sul posto hanno quindi trasferito i due feriti al Moscati, dove sono stati presi in cura dai sanitari. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.