GRICIGNANO D’AVERSA – Brutto incidente, ieri sera intorno alle 21,30, per due fratelli rimasti coinvolti in uno schianto mentre erano in sella al loro scooter. I due, G.C., 21 anni e sua sorella minora S.C. di 15, stavano transitando in via Verdi a Gricignano d’Aversa, quando, per motivi ancora non del tutto chiari, hanno perso il controllo del motorino andandosi a schiantare. I giovani sono stati trasportati all’ospedale Moscati di Aversa.