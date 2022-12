E’ accaduto all’ora di pranzo

CASAGIOVE -Schianto lungo l’Appia, giovane centauro finisce in ospedale. E’ accaduto poco dopo le 13,00 a Casagiove. Un giovane, Francesco C., 25 anni, di San Nicola La Strada, in sella al suo scooter si è scontrato con un’Alfa Mito guidata da Davide F, 31enne del posto.

Sul posto un’ambulanza e i vigili urbani del comando locale.