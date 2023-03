Schianto mortale sulla Casilina: auto contro albero

L’uomo è deceduto durante il trasporto in ospedale

CALVI RISORTA/SPARANISE – Ennesima tragedia sulle strade della nostra provincia. Pochi minuti si è consumato ancora un tragico incidente nel quale ha perso la vita un uomo.

Per cause ancora in fase di accertamento l’uomo ha perso il controllo della vettura uscendo fuori strada impattando violentemente contro un albero. Inutile il tentativo dei medici del 118: l’uomo sarebbe morto durante il tragitto verso l’ospedale di Caserta. Ancora da chiarire la dinamica dei fatti. Sul posto i carabinieri della stazione di Sparanise per i rilievi del caso.