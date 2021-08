Schianto mortale sulla Telesina, indagato 37enne casertano. Disposta l’autopsia sul corpo della vittima

REGIONALE – Sarà eseguita domani l’autopsia sul corpo di Giuseppe Di Cerbo, 53 anni, di Amorosi, in provincia di Benevento, morto nell’incidente lungo la statale Telesina, in territorio di Puglianello. L’esame sarà curato dal medico legale Umberto De Gennaro, al quale il sostituto procuratore affiderà l’incarico nel corso di una udienza, fissata alle 11, per la quale sono state avvisate le parti interessate, così da avere la possibilità di nominare un proprio consulente. Un atto dovuto, dunque, innanzitutto per l’unico indagato: il 37enne di Baia e Latina che era alla guida del furgone contro il quale aveva impattato, mentre procedeva in direzione Benevento, la moto di Di Cerbo.

L’elenco prosegue poi con i familiari della vittima e della 29enne che era in sella alla Honda, trasportata in codice rosso all’ospedale San Pio. Oltre agli accertamenti medico-legali, il Pm ha disposto anche quelli sulla dinamica dello scontro.

Due momenti importanti che serviranno a ricostruire quei drammatici momenti costati la vita a Giuseppe, molto conosciuto nella zona per la sua passione per i cavalli. Era proprietario di un maneggio nel quale organizzava corsi di equitazione, occupandosi anche di altri animali e di api.