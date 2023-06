Schianto nella notte, due giovanissimi finiscono in ospedale

Un ventenne ed un 16 in sella ad una moto, coinvolti nel sinistro.

FRANCOLISE. Un brutto incidente è avvenuto ieri sera a Sant’Andrea del Pizzone, frazione di Francolise, in via Brezza. Coinvolti un ventenne della frazione ed un sedicenne di Francolise che erano in sella ad una moto. Il ventenne è stato subito trasferito in ospedale; così anche il secondo, ma le sue condizioni sembrano meno gravi. Sul posto si sono poi portati i Carabinieri, per accertare la dinamica del sinistro.