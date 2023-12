IL NOME. Schianto sulla provinciale: morta una donna, grave in marito

L’auto sulla quale viaggiavano i due coniugi, per cause ancora in corso di accertamento si è scontrata con un piccolo veicolo commerciale

CELLOLE/MONDRAGONE – Incidente in zona stazione perde la vita una donna, grave il marito. E’ il bilancio dello schianto avvenuto questo pomeriggio, di cui abbiamo scritto in un nostro primo lancio ( CLIKKA QUI PER LEGGERE ), lungo la strada che collega Cellole alla stazione di Sessa Aurunca.

Per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda, sulla quale viaggiava una coppia di anziani coniugi, si è scontrata con un piccolo veicolo commerciale. Perde la vita Rita Sciaudone, 80enne originaria di Mondragone ma da tempo residente a Cellole.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti i due coniugi stavano svoltando all’interno della propria abitazione quando un furgone li avrebbe travolti sbalzando la signora fuori dall’abitacolo, lontana diversi metri. Vivo, ma in gravi condizioni, il marito ricoverato presso l’ospedale di Sessa Aurunca