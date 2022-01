Schianto tra auto e moto: muore 17enne

AVERSA/FRIGNANO – Un grave incidente, questa notte ad Aversa in viale della Libertà è costato la vita ad un 17enne di Frignano. Il giovane in sella al suo scooter poco dopo la mezzanotte, per cause ancora in fase di accertamento, si è scontrato con una vettura guidata da un neo patentato. Ai sanitari accorsi prontamente sul posto le sue condizioni sono apparse da subito gravi. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli uomini della stradale di Capua. La salma è stata trasportata all’obitorio dell’ospedale di Giugliano.