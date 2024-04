Schianto tra due auto: feriti in ospedale

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per …

CAPUA – Questa mattina verso le ore 10:30 una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, proveniente dalla sede centrale del Comando, è intervenuta in via Teodoro Mommsen, nel comune di Capua, nei pressi del caseificio Auriemma, per un incidente stradale tra due autovetture. Immediatamente giunti sul posto i Vigili del Fuoco hanno trovato tutti gli occupanti, un uomo ed una donna che conducevano i veicoli , già fuori dalle autovetture e soccorsi dal personale sanitario intervenuto con due autoambulanze. Pertanto si provvedeva a mettere in sicurezza tutti i veicoli coinvolti assistendo il personale del soccorso stradale nelle operazioni di recupero e sgombero della sede stradale.