PORTICO DI CASERTA – Incidente tra due vetture, nel pomeriggio di ieri, a Portico di Caserta all’incrocio tra Via Collodi e Via Fiume. Alla guida di entrambe le auto, due giovane ragazze le quali, fortunatamente, non hanno riportato nessun trauma se non un grande spavento e qualche danno alle auto. Sul posto gli agenti della polizia municipale per ricostruire quanto accaduto.