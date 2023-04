L’incidente all’altezza dello stabilimento Cementir

MADDALONI/CASERTA – Incidente questa mattina lungo l’arteria stradale tra Maddaloni e Caserta, altezza dello stabilimento Cementir. per cause ancora in corso di accertamento due auto si sono scontrate. Conseguentemente al violento scontro una vettura è finita nei campi, l’altra a bordo strada. Illesi i conducenti.