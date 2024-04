Schianto tra tre auto a Caserta Sud, feriti i conducenti. Traffico in tilt

L’incidente ha causato notevoli disagi alla circolazione veicolare.

MARCIANISE. Un brutto incidente si è verificato in mattinata sull’Autostrada nel tratto Caserta-Napoli. Nello schianto sarebbero rimaste coinvolte almeno tre vetture ed i rispettivi conducenti sarebbero, tutti, finiti in ospedale. L’impatto è avvenuto nei pressi dello svincolo di Caserta Sud e gli occupanti dei veicolo sono stati soccorsi dai sanitari del 118. In seguito all’impatto, grossi sono stati i disagi per il traffico veicolare.