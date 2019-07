SESSA AURUNCA – Un uomo di 67 anni, residente in via San Carlo a Sessa Aurunca, è stato ritrovato in una pozza di sangue. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’uomo si trovava in campagna quando è scivolato in un dirupo. L’allarme è stato lanciato dai residenti. Il 67enne si trova ricoverato in ospedale.