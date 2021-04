Scomparso dal pomeriggio di ieri. Appello disperato per ritrovare Dario

SANT’ARPINO (Lidia e Christian de Angelis) – Scomparso giovane uomo, appelli disperati per ritrovare Dario. In queste ore è partita una gara di solidarietà per ritrovare un uomo scomparso da ieri pomeriggio, 18 aprile. Dario è alto 1,80, magro, occhi verdi. capelli corti, ha un tatuaggio a forma di cuore sul lobo destro dell’orecchio, e guida una Mercedes di colore blu targata DV038MW, i familiari ed amici hanno sporto denuncia di scomparsa e sui social stanno chiedendo aiuto a tutti. L’ultima volta è stato avvistato nei pressi di Nola. Questo l’appello del suo caro amico Lino A.: “È un mio carissimo amico non ci sono più notizie di lui da ieri nel tardo pomeriggio. Se qualcuno può esserci di aiuto saremmo grati.” Chiunque avesse avvistato l’uomo è pregato di informare le autorità.