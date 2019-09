Scontro fra auto e scooter. Ricoverato un giovane

LUSCIANO (Christian e Lidia de Angelis) – Incidente stradale, ieri mattina, lungo la strada ex alleati che conduce da Lusciano a Parete. Una Fiat Panda e uno scooter sono entrati in collisione per cause ancora da accertare. Ad avere la peggio è stato un giovane a bordo del due ruote che, dopo l’impatto, è stato sbalzato di alcuni metri. Si trova ora ricoverato all’ospedale di Aversa con varie ferite fra cui una frattura e lesioni.

Il centauro è stato soccorso dai sanitari del 118 chiamati dai presenti. Sul posto le forze dell’ordine per accertare le dinamiche dell’incidente e regolare la viabilità.