Scontro frontale sulla provinciale: il cuore di Gabriele ha smesso di battere

Si tratta di uno dei 4 giovani che ieri alle prime luci dell’alba, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso la vita in un drammatico incidente lungo strada provinciale che collega Mondragone a Sparanise. Nel violento schianto è morto sul colpo anche Festus Nortey, viaggiava sulla stessa vettura di Gabriele

VAIRANO PATENORA – Il cuore di Gabriele Panarello ha smesso di battere durante la notte. Rimasto ferito nel drammatico incidente stradale lungo strada provinciale che collega Mondragone a Sparanise. Viaggiava a bordo di una Fiat 500 in compagnia di tre amici quando per cause ancora in corso di accertamento la vettura si è scontrata con un furgone alle prime luci dell’alba di ieri. Una morte che ha gettato nello sconforto e nel dolore l’intera comunità dove il giovane era molto conosciuto. Pochi mesi fa aveva conseguito la laurea in medicina realizzando, come lui stesso scriveva, il suo sogno. Nel terribile schianto è morto sul colpo Festus Nortey 30 anni manager della società «Teano Oil», residente a Teano. Feriti altri due passeggeri, si tratta di: Alessandro, 25 anni ed Antonio 30 anni entrambi di Caianello figli di due noti imprenditori del posto.