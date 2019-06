Scontro tra ambulanza e scooter: ragazzo ferito

SUCCIVO (red. cro.) – Sinistro stradale nel pomeriggio di oggi, 14 giugno, a Succivo. L’impatto è avvenuto lungo via Garcia Lorca tra un’ambulanza e un motorino nei pressi dell’area verde.

L’autista del mezzo di soccorso non è riuscito ad evitare l’impatto con il ciclomotore. Sono stati gli stessi sanitari a prestare le prime cure al ragazzo che pare non sia in grave condizioni.