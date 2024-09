Scontro tra auto e moto 2 feriti: un 14enne e una giovane donna

Loading...

L’incidente è avvenuto in viale Europa: per il centauro si parla di frattura agli arti. Contusa la donna

TEANO – Scontro tra auto e moto guidata da un 14enne in viale Europa a Teano: due le persone ferite. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di oggi, 3 settembre 2024. I veicoli coinvolti sono una Smart, guidata dalla giovane A.M. di Teano, dipendente Euro Spin, che procedeva in salita da Santa Maria La Nova verso Piazza Marconi, e una moto Aprilia SR 50, condotta da A.M., 14enne sempre del posto, che procedeva in senso inverso, in discesa. Sul luogo del sinistro sono intervenute due ambulanze del 118, chiamate in rapida successione.

Secondo le dichiarazioni delle persone coinvolte e di alcuni testimoni, lo scontro sarebbe avvenuto quasi al centro della carreggiata, in una curva nei pressi della gioielleria Joan Louis. La dinamica dell’incidente, sebbene apparentemente chiara, sarà completamente definita solo dopo gli accertamenti delle autorità competenti. Molti presenti hanno però dichiarato che la ragazza, alla guida della Smart, si sarebbe trovata improvvisamente davanti il motorino in piena curva e nel disperato tentativo di evitare al motorino un impatto frontale avrebbe sterzato il più possibile a destra. Tuttavia, la traiettoria della moto in frenata era ormai non modificabile. La moto ha urtato l’automobile. Infatti, l’Aprilia ha impattato la parte posteriore sinistra della Smart.

Il giovane centauro procedeva su viale Europa insieme ad altri amici a bordo di diversi scooter e altre moto. Fortunatamente, le ferite riportate dal ragazzo sembrerebbero limitarsi a una frattura a un arto inferiore e piccoli traumi sparsi. Poi saranno gli esami medici a scender enei particolari. La ragazza, invece, è stata accompagnata al pronto soccorso, accusando dolori apparentemente non gravi in diverse parti del busto. L’incidente poteva avere conseguenze più gravi, considerando che quella strada è spesso occupata, sul lato destro in discesa, da veicoli in sosta che limitano la possibilità di mantenere la destra per chi scende. Inoltre, viale Europa è del tutto privo di striscia di mezzeria, particolarmente utili di notte e in condizioni di scarsa visibilità. Tante le persone che sono prodigate nel tentativo di restare i primi soccorsi.