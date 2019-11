SANTA MARIA CAPUA VETERE – In via Irlanda al pian terreno di un condominio due donne di nazionalità cinese gestivano una casa di appuntamenti per sesso a pagamento. Un agente si è finto cliente. La prostituta ha preteso il saldo del conto prima della prestazione. Le due sono state denunciate mentre l’appartamento è stato sequestrato. Deferito anche il conduttore dell’appartamento per favoreggiamento della prostituzione.