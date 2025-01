Scoperte irregolarità in un B&B e in un ristorante del casertano: SCATTA LA CHIUSURA

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

CASTEL VOLTURNO – Strutture ricettive e locali commerciali con irregolarità, arriva la mannaia del comune e delle forze dell’ordine.

Dopo l’ordinanza emessa lo scorso 2 gennaio 2025 che ha disposto la chiusura immediata del Bed and Breakfast “Il Giglio”, situato in viale G. De Nittis, oggi è stata disposta un’altra ordinanza di cessazione, questa volta riguardante l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. Il provvedimento riguarda il “Ristorante Pizzeria da Attilio”, ubicato in Via Domitiana km 31,200, nel Comune di Castel Volturno.

Le ordinanze impongono la chiusura immediata delle attività, con l’obbligo di cessare ogni attività commerciale e di chiudere i locali. Qualora i responsabili non rispettino le disposizioni, le forze dell’ordine provvederanno alla chiusura forzata dei locali e all’apposizione dei sigilli.