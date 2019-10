Screening gratuiti per la prevenzione del diabete, gli specialisti del centro “Abetaia” nelle piazze delle città. ECCO DOVE E QUANDO

CASAGIOVE – Più di 425 milioni di persone nel mondo sono colpite da diabete. Questo numero è destinato a crescere nei

prossimi anni, in conseguenza non solo dell’aumento della popolazione e della durata media di vita, ma



anche della mancanza di esercizio fisico e dell’alimentazione poco corretta. Secondo le proiezionidell’International Diabetes Federation, se non verrà messa in atto una prevenzione efficace,nel 2030 idiabetici diventeranno 522 milioni. Per questo motivo l’Istituto per lo Studio e la Cura del Diabete “Abetaia”di Casagiove, nella persona del suo presidente, il dott.Giuseppe Marotta, da anni scende in piazza con tuttoil suo team di professionisti al seguito, per sensibilizzare la popolazione tutta verso una patologia che staacquistando sempre più i caratteri di pandemia. E quest’anno gli appuntamenti si quadruplicheranno. Aquello già effettuato il 29 Ottobre in Piazza degli Eroi a Casagiove con il patrocinio del Comune e lacollaborazione dei Lions di Caserta, se ne aggiungeranno 3 nel mese di Novembre in concomitanza con leiniziative promosse a livello nazionale per la Giornata Mondiale del Diabete. Il dottor Marotta ha progettatoun viaggio itinerante nelle maggiori piazze casertane e comuni limitrofi con il camper della prevenzione sulquale verranno effettuati screening gratuiti con stick capillari della glicemia, visite del fondo oculare edesami baropodometrici. Ampio spazio dunque alla prevenzione delle complicanze cui questa lunga malattiadegenerativa cronica espone. Tantissimi i pazienti diabetici, ancora troppo pochi i soldi che la regionemette a disposizione per la loro cura e salvaguardia. Il dottore Marotta e la sua squadra scendono nellepiazze in un mese, Novembre, nel quale l’attività ambulatoriale polispecialistica della sua struttura,l’Abetaia appunto, sono state stoppate per esaurimento del budget trimestrale elargito per la branca delladiabetologia che, secondo i calcoli delle istituzioni, sarebbero dovuti bastare fino alla fine Dicembre. Se alivello mondiale si stima un continuo aumento dell’incidenza del diabete, bisogna necessariamenteadeguare le risorse economiche considerando che un paziente diabetico non seguito a dovere, conprestazioni elargite a singhiozzo, costa di più per le continue ospedalizzazioni nel caso sopraggiunganocomplicanze. Il diabete è la prima causa di morte cardiovascolare; il diabete è la prima causa di cecità; ildiabete è la prima causa di insufficienza renale e dialisi. Se hanno deciso che a Novembre i pazienti nonpotranno accedere alle strutture deputate alla cura ed al trattamento della propria patologia, l’Abetaia hadeciso che a Novembre scenderà nelle piazze con la professionalità e la dedizione che la contraddistingue ela colloca nel gota della diabetologia nazionale. Appuntamento quindi il 10 Novembre in Piazza Pitesti aCaserta, il 17 Novembre in Piazza a Dante a Caserta ed il 24 Novembre in Piazza Mazzini a Santa MariaCapua Vetere dalle 9 alle 13.