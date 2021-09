Scrive nei bagni degli uomini i cellulari della ex e di un’amica. 46enne a processo

CAPUA – Un 46enne di Benevento è finito nei guai dopo aver scritto sui muri dei bagni degli uomini in alcune aree di servizio i numeri di cellulare della ex fidanzata e di un’amica sposata. L’uomo è stato rinviato a giudizio per stalking dal gup Vinetti: lungo la Benevento-Caianello è uscito a Capua per tornare a Baronissi, lasciando i numeri di cellulare sulle pareti dei bagni. Le due donne sono state costrette a cambiare contatto mentre l’uomo è stato denunciato ed ora è sotto processo a Benevento.