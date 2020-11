SCUOLA & COVID. De Luca ancora non riapre: didattica a distanza in CAMPANIA per gli alunni dalla seconda alla quinta elementare e della prima media

CASERTA – In Campania viene prorogato fino al 7 dicembre il regime di didattica a distanza dalla seconda classe della scuola primaria. La decisione e’ stata presa a conclusione della riunione dell’Unità di Crisi, si fa sapere, e sarà contenuta nell’ordinanza che sarà pubblicata oggi. “Sulla base della situazione epidemiologica rilevata e dello stato degli screening ad oggi effettuati, su base volontaria, sulla platea scolastica relativa alle classi seconda-quinta della scuola primaria e prima della scuola secondaria di primo grado, nonché sui familiari e sul personale scolastico”, si sottolinea, l’Unità di Crisi regionale ha ritenuto necessaria una proroga dell’attuale regime di didattica a distanza fino al 7 dicembre. E’ stata quindi confermata “la possibilità di didattica in presenza per gli alunni dei servizi e della scuola dell’infanzia e della prima classe della scuola primaria, nonché per gli alunni di eventuali pluriclassi collegate alla prima.