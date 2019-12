Scuola elementare senza riscaldamento da giorni, ma le lezioni continuano.Bambini costretti al freddo

Arienzo – Il rigido inverno è cominciato da qualche giorno, con le temperature calate improvvisamente. Tuttavia, alla scuola elementare Valletta, in via Annunziata, gli impianti di riscaldamento non sono ancora funzionanti,

Bambini ancora al freddo, e a quanto pare non sembra possibile ipotizzare un termine per la riparazione delle caldaie malfunzionanti.

Comprensibile la preoccupazione dei genitori che domani, nonostante la situazione, dovranno regolarmente accompagnare i propri bambini. La dirigente scolastica, infatti, non ha disposto la sospensione delle attività didattiche.