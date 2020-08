SCUOLA. L’Anci Campania chiede al Ministro Azzolina di posticipare la riapertura. ECCO A QUANDO

Dal 18 settembre al…

CASERTA – Dall’Anci la richiesta di rinviare la riapertura delle scuole in Campania. L’ Associazione Nazionale Comuni Italiani ha ufficialmente chiesto alla Regione di far slittare il ritorno in aula, fissato per il prossimo 14 settembre.

Il presidente regionale Anci e sindaco di Caserta, Carlo Marino, invierà una nota al Presidente della Regione e al Ministro della Pubblica Istruzione Lucia Azzolina affinché il nuovo anno scolastico parta il 28 e non il 14 settembre.

“A nostro parere è illogico aprire le scuole il 14 e richiuderle dopo quattro giorni per elezioni regionali e referendum illogico partire prima della fornitura dei banchi monoposto che il Ministero curerà non prima della fine del mese di settembre. Ricordiamo che la deroga all’inizio delle lezioni, fissata al 14 settembre, può essere data per tutte le scuole esclusivamente dal Governo. Ci attendiamo un positivo riscontro dal Ministro Azzolina”.