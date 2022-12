Se hai questo cellulare dovrai cambiarlo per usare WhatsApp: ecco i 49 modelli che andranno “in pensione”

CASERTA – Dal 1° gennaio del 2023, WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli di smartphone.

Per la maggior parte si tratta di dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android ma nell’elenco ci sono anche due iPhone. Parliamo di modelli vecchi, presentati anche 10 anni fa. Sono dispositivi per cui Meta ha deciso che non vale più la pena investire per adeguare le sue applicazioni.

Se il vostro smartphone fa parte dell’elenco, per continuare a utilizzare l’app di Meta c’è una sola soluzione: acquistare un modello più recente.

I 49 smartphone che non saranno supportati da WhatsApp

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 platino

Grande S Flex ZTE

Gran X Quad V987 ZTE

HTC

Desire 500Huawei Ascend DHuawei Ascend D1Huawei Ascend D2Huawei Ascend G740Huawei Ascend CompagnoHuawei Ascend P1Quadrato XLLenovo A820LG emanareLG Lucido 2LG Optimus 4X HDLG Optimus F3LG Optimus F3QLG Optimus F5LG Optimus F6LG Optimus F7LG Optimus L2 IILG Optimus L3 IILG Optimus L3 II doppioLG Optimus L4 IILG Optimus L4 II doppioLGOptimus L5LG Optimus L5 doppioLG Optimus L5 IILG Optimus L7LG Optimus L7 IILG Optimus L7 II doppioLG Optimus Nitro HDNota ZTE V956Samsung Galaxy Ace 2Samsung Galaxy NucleoSamsung Galaxy s2Samsung Galaxy S3 miniSamsung Galaxy Trend IISamsung Galaxy Trend LiteSamsung Galaxy XCover 2Sony Xperia Arco SSony Xperia miròSony Xperia Neo LWiko Cink CinqueWiko Notte Oscura ZT