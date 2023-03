Segue il navigatore satellitare e si ritrova in un bosco

La disavventura di un trasportatore preveniente dal Basso Lazio

ROCCAMONFINA – Disavventura, ieri pomeriggio, per un trasportatore di proveniente dal Basso Lazio diretto a Roccamonfina. Giunto al ponte della frazione Torano trovandolo chiuso è ricorso al navigatore per un percorso alternativo. L’uomo non si è però reso conto di essere finito nel cuore del bosco fino ad arrivare in una zona fangosa dove è rimasto impantanato. La zona priva segnale telefonico non ha permesso al trasportatore di chiedere aiuto. L’uomo, allora, si è incamminato a piedi fino a raggiungere un punto con sufficiente segnale per lanciare l’allarme. Sul posto in suo soccorso si sono portati i carabinieri mentre il mezzo è stato recuperato questa mattina utilizzando un grosso trattore di un agricoltore del posto.