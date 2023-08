Sequestrati 30 chili di salumi privi di tracciabilità, il blitz dell’Asl: ECCO DOVE

Inoltre il titolare era sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per la vendita al dettaglio della merce esposta

PIANA DI MONTE VERNA – Vende salumi senza tracciabilità, guai per il titolare di una fattoria di Piana di Monte Verna. Quando sono arrivati gli ispettori dell’Asl di Caserta l’uomo non è stato in grado di esibire la necessaria documentazione richiesta dalla normativa vigente. A seguito del controllo è stata riscontrata la mancanza di certificazioni di tracciabilità delle carni utilizzate, ne è stato possibile identificare il produttore.

Il titolare dell’azienda è inoltre risultato sprovvisto di autorizzazione per la vendita al dettaglio della merce esposta. Gli ispettori dei servizi veterinari dell’azienda sanitaria di Caserta hanno proceduto al sequestro di circa 30 chili di salumi ed elevato sanzioni per le trasgressioni riscontrate.