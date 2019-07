SESSA AURUNCA – La polizia municipale di Sessa Aurunca, ieri pomeriggio ha controllato un gazebo in legno sito nella piazza centrale di Baia Domizia. All’esito, è stata scoperta l’assenza delle dichiarazioni di inizio attività. La struttura è stata sequestrata mentre è stato denunciato, per abuso edilizio, alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, il committente dell’opera, un commerciante, originario di Formia. Il gazebo è ancora in fase di costruzione.