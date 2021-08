SESSA AURUNCA. Il consigliere regionale Oliviero: “L’agenzia delle entrate resta in città”

SESSA AURUNCA – “L’agenzia delle entrate rimarrà a Sessa Aurunca”. Lo ha annunciato il Presidente del consiglio regionale Gennaro Oliviero. In questi ultimi giorni si era paventata l’ipotesi della chiusura degli uffici dell’agenzia che sono allocati all’interno del palazzo municipale. Con un messaggio pubblico Oliviero annuncia che gli uffici rimarranno nella città sessana. Questo il testo del post pubblicato sulla sua pagina Facebook:

“L’Agenzia delle Entrate di Sessa Aurunca non si chiude”, è quanto hanno affermato il dott. Michele Garrubba e la dott.ssa Patrizia Palma, rispettivamente direttore regionale e provinciale dell’Agenzia delle Entrate, nel corso di una cordiale e proficua video call.

Da tempo gli uffici combattono con la riduzione d’organico, con l’esigenza di un ricambio generazionale e la necessità di un nuovo equilibrio organizzativo ma tutto questo non inciderà sulla struttura funzionale di Sessa Aurunca, voluta dall’allora ministro alle Finanze Ottaviano Del Turco, che manterrà intatta la sua operatività”.