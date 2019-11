“Sesso discreto e anonimo” sul sito della Provincia di CASERTA. L’ente italiano più bersagliato dagli hacker

CASERTA – “Sesso discreto e anonimo 2019” dal sito della Provincia di Caserta. Sì, fino a ieri, martedì, dal sito dell’ente istituzionale del presidente Giorgio Magliocca, sotto la sezione Servizi, al link “Orientalavoro”, si veniva reindirizzati ad un sito di incontri dove, appunto, si poteva trovare del “sesso discreto e anonimo”.

Dalla Provincia di Caserta, fanno sapere, che il sito istituzionale è gestito da una società che si occupa dei siti web per conto della Regione e loro, gli informatici della azienda in questione, non hanno colpe per la figuraccia a mezzo web. E, ancora, che un farabutto di hacker è entrato nel sito web e ci ha messo i link che portavano a pagine pornografiche.

Però, che birbantelli questi hacker!