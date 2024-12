Sfascia casa e “bombarda” carabinieri e ambulanza con piatti e mobili

NON DIMENTICARTI DI SEGUIRE CASERTACE NELLA COMMUNITY WHASTAPP

SAN CIPRIANO D’AVERSA – Un episodio di violenza domestica ha scosso il pomeriggio di San Cipriano d’Aversa, dove un uomo di 55 anni ha causato un notevole caos nella propria abitazione. L’uomo, D.T.A., in preda a un impeto di rabbia, ha distrutto mobili e vetri, lanciandoli dal balcone. Il gesto ha allarmato i vicini, che hanno immediatamente allertato i soccorsi.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, la polizia municipale e un’ambulanza del 118, finiti sotto al lancio di suppellettili.

Dopo aver faticato un bel po’, l’uomo è stato trasportato in ospedale ad Aversa, in codice giallo a seguito di TSO, a causa delle sue condizioni fisiche. La causa del suo comportamento rimane ancora da accertare, ma l’incidente ha suscitato preoccupazione tra i residenti della zona, che però parlano di un caso non isolato.