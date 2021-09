Shock a S. MARIA C.V. Ragazzini si lanciano contro le auto in corsa

SANTA MARIA CAPUA VETERE – Si chiama planking challenge e consiste nel cogliere di sorpresa gli automobilisti lanciandosi di fronte alle loro auto in corsa, o addirittura sedendosi o sdraiandosi sul cofano delle vetture. Nei casi più estremi c’è anche chi si sdraia sull’asfalto e si diverte a schivare le auto in arrivo, soprattutto sulle strade ad alta velocità. Ovviamente mentre gli altri riprendono la scena con il cellulare. Via Fardella a Santa Maria Capua Vetere è la strada presa di mira, ieri pomeriggio, da un gruppo di ragazzini per mettere in pratica la challenge. A segnalare l’accaduto è una giovane mamma dalla pagina di “Ciò che vedo in città SMCV” che si è imbattuta nel gruppetto mentre transitava lungo tale tratto alla guida della sua vettura in compagnia del figlio.