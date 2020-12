MARCIANISE – Dramma in via Loriano, nei pressi dello Stadio Progreditur. Un 23enne, S.D., per motivi ancora in corso di accertamento, sarebbe stato investito da un’auto. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravi, dato il forte impatto con la testa al suolo, che gli ha causato un’emorragia cerebrale. Il ragazzo è stato intubato sul posto e trasportato immediatamente presso l’ospedale di Caserta, dove si trova in terapia intensiva